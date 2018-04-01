В Нальчикском зоопарке открыли новый экзотеррариум для рептилий — 2018.04.06





Он находится рядом с прежним местом жительства этих животных и в три раза больше старого. В новые апартаменты площадью 120 квадратных метров, оборудованные просторными клетками, стеклянными ящиками и аквариумами, хладнокровных переселили накануне вечером. Здесь намного светлее и легче поддерживать оптимальную для питомцев температуру воздуха, говорят работники зоопарка. Террариум также украсили экзотическими цветами и растениями, которые создают имитацию естественной среды обитания рептилий. Новую жилплощадь сейчас осваивают змеи, черепахи, паук, игуаны, лягушки и крокодил. Есть среди обитателей и новички.

Новый экзотеррариум уже привлек внимание посетителей: именно с него теперь и начинают прогулку по зоопарку.