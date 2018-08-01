В Нальчике завершился Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей памяти мастера спорта СССР Куанча Бабаева. — 2018.08.20

В соревнованиях участвовали около семисот борцов из более чем 20-ти регионов нашей страны.

Юг России, Рязань, Самара, Челябинск, Москва и Санкт-Петербург… Прибыла также большая команда из Азербайджана. На 14-й по счету турнир съехались в том числе победители и призеры первенств мира и Европы, всероссийских и региональных турниров.

В течение двух дней юноши и девушки оспаривали на татами первенство в 17-ти весовых категориях. Высокий уровень подготовки показали дзюдоисты Чеченской республики, Ингушетии и Ставрополья… Спортсмены Кабардино-Балкарии завоевали четыре медали – одну золотую и три серебряные. Победители получили право участвовать в финале российского первенства, который пройдет в ноябре в Тюмени.