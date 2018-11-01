В Нальчике состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности Главы КБР Казбека Кокова с заместителем генерального директора «Ростех-Развитие бизнеса» Олегом Черновым и генеральным директором «Эльбрусского горнорудного комбината» Игорем Ушаковым — 2018.11.16 14:48





Рассмотрены вопросы практической реализации проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. Руководитель Кабардино-Балкарии подчеркнул особую значимость этого стратегически важного не только для республики, но и в целом для России проекта, обусловленную возможностью создания собственной сырьевой базы для оборонно-промышленного комплекса страны, обеспечения ресурсной независимости высокотехнологичных отраслей экономики на годы вперед. Казбек Коков назвал принципиально важным участие в проекте основного инвестора — госкорпорации «Ростех» и ее дочерней компании «Ростех-Развитие бизнеса»: «Проведена большая совместная работа. Теперь нужно сделать все необходимое для успешной реализации намеченного в полном соответствии с согласованными планами и сроками», — отметил временно исполняющий обязанности Главы.