В Нальчике сегодня организовали встречу журналистов и юных спортсменов, которые стали призерами российского первенства по тхэквондо. — 2018.08.01



Проходило оно в столице Кабардино-Балкарии в двадцатых числах июля.

Представители нашей республики завоевали там 10 медалей. С достойным результатом юношей и девушек поздравил министр спорта Ислам Хасанов. На соревнования в Нальчик приехали более семисот участников из шестидесяти семи регионов страны. Возраст конкурсантов – от двенадцати до четырнадцати лет. Бойцы из Кабардино-Балкарии стали обладателями семи бронзовых наград, получили одно «серебро» и два «золота». К тому же по итогам турнира они заняли третье место в общекомандном зачете.

Идар Багов и Милана Бекулова, ставшие победителями в своих весовых категориях, в составе российской сборной выступят на первенстве Европы. Пройдет оно на Крите в октябре.