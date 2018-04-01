В Нальчике сегодня обсуждали подготовку к празднованию Первомая — 2018.04.25





Совещание по селектору вел лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, к первомайской демонстрации – традиционному шествию трудовых коллективов – в целом по стране планируют привлечь около трех миллионов человек. По данным Объединения организаций профсоюзов Кабардино-Балкарии, в республике для участия в акции на улицы выйдут около тысячи сотрудников различных предприятий и учреждений. В Нальчике шествие стартует в 10 утра. От Дома профсоюзов колонна пройдет до площади Согласия. Там горожан ждет праздничный концерт, для детей готовят анимационную программу.