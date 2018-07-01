В Нальчике продолжают строить школу на улице Тлостанова — 2018.07.26





Подрядчики уже приступили к возведению стен. На первом этаже будут располагаться учебные помещения, столовая, санузлы и два бассейна. Материалы отечественные, красный кирпич производят в Прохладном. Чтобы не было простоя, на объект его доставляют загодя. Школа рассчитана на 1200 мест. Это трехэтажное здание с автономной котельной, которая уже практически готова. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, установили две емкости для воды по 150 кубометров каждая. Сейчас идет обустройство спортивной площадки с беговой дорожкой и полями для командных игр. На объекте задействовано больше 120 человек. Качество работ регулярно проверяют представители надзорных органов. Сдать школу «под ключ» наметили в декабре будущего года.