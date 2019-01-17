В Нальчике привели в порядок остановочные площадки для общественного транспорта. — 2019.01.17

В мэрии столицы республики сообщили, что в разных районах города отремонтировано десять таких объектов.

Они находятся на пересечении проспекта Ленина и Осетинской, на улицах Ахохова, Байсултанова и Тарчокова. Есть новые комплексы на Искоже и в Вольном ауле. Работа выполнена за счет средств муниципального бюджета. Всего на это затратили более одного миллиона рублей. Ремонт длился три месяца. Были обустроены места для заезда общественного транспорта, поставлены новые бордюры. Кроме того, установлены павильоны и мусорные урны, а все площадки — заасфальтированы.

По словам Мурата Карданова, работы по благоустройству остановок в Нальчике будут продолжены и в этом году.