В Нальчике открылся культурно-оздоровительный лагерь для соотечественников — 2018.07.27





В течение двух недель в санаториях города будут отдыхать 60 детей, приехавших из Сирии. Для них приготовили обширную развлекательную программу: с концертными номерами выступали коллективы Детской академии творчества «Солнечный город». Ребят приветствовал руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков, который пожелал им приятного и полезного отдыха. Лагерь организован силами МЧА на средства президентского гранта. В лагере с воспитанниками будут заниматься педагоги. В программе также – экскурсии по достопримечательностям Кабардино-Балкарии.