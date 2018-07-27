В Нальчике открылся культурно-оздоровительный лагерь для соотечественников — 2018.07.27


В течение двух недель в санаториях города будут отдыхать 60 детей, приехавших из Сирии. Для них приготовили обширную развлекательную программу: с концертными номерами выступали коллективы Детской академии творчества «Солнечный город». Ребят приветствовал руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков, который пожелал им приятного и полезного отдыха. Лагерь организован силами МЧА на средства президентского гранта. В лагере с воспитанниками будут заниматься педагоги. В программе также – экскурсии по достопримечательностям Кабардино-Балкарии.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.07.27 18:25

— Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса в Баксанском районе находятся в больницах республики.

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