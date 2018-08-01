В Нальчике открылся ежегодный «Лагерь соотечественников» — 2018.08.03





Этот международный проект действует вот уже пять лет. На этот раз в Кабардино-Балкарию приехали 80 ребят из Турции, Израиля, Иордании, а также из Моздокского района Северной Осетии.

С приветствием к ним обратился министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Анзор Курашинов. Для гостей выступили известные эстрадные артисты республики. За время пребывания в лагере ребята будут постигать основы кабардинского языка, изучат традиции народов, живущих в регионе, встретятся с известными общественными деятелями. Также для них проведут мастер-классы по национальным танцам и рукоделию. Гости будут находиться в Кабардино-Балкарии 10 дней. Кроме образовательной программы, для них организуют экскурсии в Черекский, Чегемский и Эльбрусский районы.