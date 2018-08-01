В Нальчике обнаружены новые объекты самостроя — 2018.08.24





Незаконные постройки, а также здания с отклонениями от разрешенных параметров выявлены сразу в нескольких микрорайонах города, сообщается на сайте мэрии. Одно из них — на углу улиц Кешокова и Орджоникидзе. Здесь самовольно возводится двухэтажный магазин, уже подняты стены первого этажа. Собственник земельного участка уже привлечен к административной ответственности. Судом вынесено решение снести объект. Ведется исполнительное производство. К ответственности призвали и жильцов дома на Профсоюзной, где незаконно появились пристройки к квартирам. Решение о сносе принято судом и в отношении само строя на Тарчокова. Похожие ситуации в Долинске на проспекте Шогенцукова и на улице Пугачева. По всем выявленным фактам инициированы административные дела, материалы передаются в прокуратуру.