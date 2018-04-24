В Нальчике начал свою работу региональный Центр инжиниринга. Создан он был по распоряжению Правительства республики в марте этого года и является подразделением некоммерческого Фонда поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарии — 2018.04.24



Первая сессия Центра прошла в санатории Чайка. В ней приняли участие представители малого и среднего бизнеса, специалисты Минэкономразвития КБР, эксперты Международного центра инжиниринга и инноваций. Говорили об улучшении условий развития отрасли в республике в целом. Средства пойдут и на проведение обучающих семинаров, аудитов, консультаций экспертов и помощь в составлении бизнес-планов. Уже составлен их предварительный график. Утвержден и план работы Центра инжиниринга до конца текущего года.