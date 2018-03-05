В Нальчике завершился юбилейный — шестидесятый чемпионат республики по шахматам среди женщин — 2018.03.05





В соревнованиях участвовали 20 спортсменок из разных городов и районов Кабардино-Балкарии. Чемпионат проводился в соответствии с правилами ФИДЕ по швейцарской системе и состоял из девяти туров. К состязаниям были допущены участницы не ниже второго разряда. Среди оспаривающих шахматную корону — шесть кандидатов в мастер спорта. Участницам давалось 30 минут до полного завершения партии и плюс 10 добавочных секунд на каждый ход. Борьба за чемпионское звание была бес_компромиссной. В результате его уже четвертый раз удостоилась Лианна Яганова. Второе и третье места заняли Лейла Наурузова и Людмила Бжахова. Лидер получила путевку на первенство Северо-Кавказского округа.