В Нальчике выбирали лучших чтецов прозы — 2018.03.14





В столице Кабардино-Балкарии прошел городской этап ежегодного всероссийского конкурса «Живая классика». Отрывки из произведений российских и зарубежных писателей читали учащиеся городских школ с пятого по 11-й классы – всего больше ста человек. Обязательное условие: произведение, которое звучало со сцены, не должно было входить в школьную программу. Жюри оценивало не только способности к декламации, но и умение вживаться в образ и выделять главное. В итоге право выступить на республиканском этапе конкурса «Живая классика» получили Хасан Нальгиев, Жантемир Яхтанигов и Эрик Ахметов. Это состязание состоится в апреле. Ну а финалисты представят Кабардино-Балкарию уже на уровне России. Победителя ждет выступление на Красной площади шестого июня — в день рождения Пушкина. В прошлом году такой чести был удостоен нальчанин Хасан Нальгиев.