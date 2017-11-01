В Нальчике в арт-центре Мадины Саральп прошла презентация книги, которая выпущена Федерацией профсоюзов республики к 460-летию добровольного вхождения народов Кабардино-Балкарии в состав Российского государства — 2017.11.24 14:45





Составитель, переводчик и автор предисловия — кандидат исторических наук Каральби Мальбахов. В печатное издание вошли два уникальных произведения: «Дневник одного свидетеля» Ивана де ШаЕкка и «Дикие эскадроны» писателя в эмиграции Сергея КурнакОва. Как рассказал историк и переводчик, работая над книгой, он открыл очень интересные и малоизвестные в России сведения. Чудом до наших дней дошел дневник Карла Людвига Ивана де Шаекка. Сын подданного австро-венгерской короны служил при российском императорском дворе наставником детей великого князя Владимира Александровича Романова. «Дневник одного свидетеля» — это история спасения в Кабарде княжеских сыновей Бориса и Андрея в начале прошлого века. Переводы обоих произведений на русский язык сделаны впервые. Каральби Мальбахов рассказал также, что писатель Сергей КурнакОв, служивший в войну в Черкесском полку Дикой дивизии, будучи в эмиграции, написал книгу об участии «конников» в военных действиях. Книга под названием «Дикие эскадроны» вышла в 1935 году в США, но до широкого российского читателя так и не дошла. Но теперь ценный исторический источник обнародован благодаря Мальбахову. На презентации составитель издания выразил благодарность профсоюзам республики за содействие в публикации. Было также отмечено, что печатная новинка скоро появится на прилавках книжных магазинов Нальчика.