В Нальчике стартовал 59-й чемпионат республики по шахматам среди женщин и девушек — 2017.03.02





В нем участвуют более 20-ти спортсменок из разных районов Кабардино-Балкарии. К соревнованиям допускаются шахматистки, имеющие минимум первый разряд. Среди тех, кто приступил к баталиям на черно-белом поле, — чемпионка мира по шашкам среди юниоров, победительница многих международных и всероссийских состязаний Адиса Ахаминова.

Шахматистки играют по швейцарской системе в семь туров с контролем времени: каждой дается 60 минут на всю партию. Имя победительницы станет известно пятого марта. В этот день состоится последний тур. Лидер отправится на первенство Северо-Кавказского округа.