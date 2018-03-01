В Нальчике состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства — 2018.03.27





В нем принимают участие студенты вузов и колледжей КБР. Соревнования ежегодные. В республике они проходят уже в третий раз. Второй год площадкой для проведения олимпиады становится аграрный университет. Организатором является республиканское отделение общественной организации «Деловая Россия». В этом году заявки на участие подали более двухсот человек. На выполнение заданий им выделили три с половиной часа. Молодые люди должны были справиться с тестами и написать эссе-рассуждение. Работы участников будут проверять специалисты КБГУ и аграрного университета. Победитель регионального этапа сможет показать свои знания на федеральном, который пройдет в Москве на базе Исторического факультета МГУ в середине апреля.