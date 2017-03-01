В Нальчике состоялось очередное заседание Совета Международной Черкесской Ассоциации — 2017.03.27





На нём были обсуждены меры по укреплению взаимодействия с Федерацией кавказских ассоциаций Турции. Также речь шла об оказании помощи соотечественникам из Сирии. Как отметили выступавшие, из-за вооруженного конфликта в этой ближневосточной стране многие черкесы, находившиеся там, были лишены возможности жить в нормальных условиях. Члены исполкома МЧА договорились провести телемарафон для сбора средств в помощь соотечественникам из Сирии и ходатайствовать перед федеральными властями об облегчении для них визового режима. В ходе дискуссии большое внимание было уделено подготовке к Дню памяти адыгов, а также вопросам сохранения и развитию родного языка.