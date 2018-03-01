В Нальчике состоялась премьера фильма «Шагди – опережающий полет стрелы» — 2018.03.12





Лента рассказывает о лошадях кабардинской породы. Перед показом — беседа со сценаристом, режиссером и продюсером картины Аскарбием Нагаплевым. Член Союза кинематографистов России рассказал, что фильм повествует об истории кабардинской лошади, которая ценится во всем мире. Это своего рода призыв сохранить породу для будущих поколений. ДК профсоюзов едва смог вместить всех желающих увидеть картину. Здесь и министры, и бизнесмены, представители отрасли коневодства и работники СМИ. По словам организаторов, впереди –презентации в Черкесске, Майкопе, Краснодаре, а затем в Москве и Санкт-Петербурге. Запланированы также показы в Турции и Иордании.