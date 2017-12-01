В Нальчике сегодня чествовали призеров и участников третьего Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс две тысячи семнадцать — 2017.12.20





Он прошел в начале декабря в Москве. Команда из Кабардино-Балкарии впервые принимала в нем участие. В копилке наших ребят бронзовая медаль. Также команда республики вошла в десятку лучших по результатам выступлений на соревновательных площадках. Как отметила на церемонии зампред Правительства КБР, профильный министр Нина Емузова, команде удалось добиться достойного результата при большой конкуренции: за победу и призовые места боролись около тысячи претендентов из 75 субъектов России. Участникам, призерам, а также тем, кто готовил команду КБР к чемпионату вручили благодарности от республиканского Минобра. Также для собравшихся воспитанники детской академии творчества «Солнечный город» подготовили музыкальный подарок.