В Нальчике продолжается реализация госпрограммы «Доступная среда» — 2017.11.24


Теперь людям с ограниченными возможностями здоровья стало легче пользоваться общественным транспортом: автобусы столичных маршрутов адаптируют для маломобильных категорий граждан.
Это стало возможным благодаря соглашению о предоставлении субсидий Госкомитета по транспорту и связи КБР предприятию «Каббалкавтотранс». Общий бюджет на выполнение всех работ — более одного миллиона рублей: 690 тысяч из регионального бюджета, а остальное – федеральное финансирование. Теперь в некоторых транспортных средствах установлены внутри салонные, боковые и внешние электронные бегущие строки, динамики, с помощью которых пассажиров информируют о текущей и следующей остановках, кнопка вызова помощи. Также в автобусах появились контрастные полосы на ступенях и схема маршрута в крупном шрифте. На сегодняшний день уже переоборудовано 14 автобусов на двух городских маршрутах. По словам руководителя «Каббалкавтотранса», всего до конца года по программе «Доступная среда» будет адаптировано еще семь машин.

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