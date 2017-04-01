В Нальчике продолжается разбор 20-го ходового железнодорожного пути и аварийного моста на Мальбахова — 2017.04.04





Сегодня работы ведутся на улице Калюжного на участке дороги от Толстого до Эльбрусской. С утра его закрыли для проезда транспорта, сообщили в городской мэрии. Закончить демонтаж, постелить новое асфальтовое покрытие и открыть движение здесь планируется уже во второй половине дня. В администрации подчеркивают, что прикладывают все усилия, чтобы уменьшить неудобства для жителей и гостей столицы республики и проводить намеченные работы в самые быстрые сроки.