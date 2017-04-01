В Нальчике продолжается разбор 20-го ходового железнодорожного пути и аварийного моста на Мальбахова — 2017.04.04


Сегодня работы ведутся на улице Калюжного на участке дороги от Толстого до Эльбрусской. С утра его закрыли для проезда транспорта, сообщили в городской мэрии. Закончить демонтаж, постелить новое асфальтовое покрытие и открыть движение здесь планируется уже во второй половине дня. В администрации подчеркивают, что прикладывают все усилия, чтобы уменьшить неудобства для жителей и гостей столицы республики и проводить намеченные работы в самые быстрые сроки.

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.04.04 18:37

-«Тек1уэныгъэм папщ1э» балли100» Урысейпсо 1уэхугъуэр КъБ-м щызэхэтщ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.04.04 18:37

— Сергей Кравцов ишчи жумуш бла КъМ-гъа келгенди.

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Радио КБР 18.10 rus — 2017.04.04 18:36

— Глава КБР встретился с руководителем Рособрнадзора.

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