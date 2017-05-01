В Нальчике полпред Президента России в СКФО, Герой России Олег Белавенцев и Глава КБР Юрий Коков приняли участие в первомайских торжествах — 2017.05.02





Тысячи жителей республики, среди которых руководители Парламента и Правительства КБР, ветераны и молодежь, представители политических партий, профсоюзных, общественных организаций, учащиеся школ, праздничной колонной прошли от площади четырёхсот-летия присоединения к России до площади Согласия, где состоялся концерт мастеров искусств Кабардино-Балкарии. Первомайские демонстрации состоялись во всех городах и районах Кабардино-Балкарии.