В Нальчике под председательством вице-премьера Владимира Болотокова состоялось заседание правительственной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности — 2017.06.09





На совещании говорили о том, какие меры были приняты в минувший горнолыжный сезон, чтобы снизить лавинную опасность в горах. Начальник Управления Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеопроцессы Хизир Чочаев рассказал, что для принудительного спуска лавин было использовано больше 200 снарядов, обработано множество склонов, где снег скапливался в опасных объемах. Владимир Болотоков потребовал усилить работу по регистрации туристов, приезжающих для отдыха и катания в Приэльбрусье, в том числе в гостиницах, где они планируют жить. Минтуризму поручено установить четыре дополнительные видеокамеры в районе Чегета и подключить их к системе «Безопасный город». Рекомендовано также установить предупреждающие щиты и заградительные сетки на лавиноопасных участках. На совещании стало известно, что будут разработаны новые – безопасные – туристические маршруты, а гиды и проводники пройдут аттестацию. Шла речь и о готовности летних лагерей к детской оздоровительной кампании: проверки с участием сотрудников МЧС еще продолжаются. Говорили также и об обеспечении противопожарного водоснабжения населенных пунктов Кабардино-Балкарии.