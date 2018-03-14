В Нальчике отремонтируют дорогу, ведущую во двор многоэтажки на Гагарина, 24 — 2018.03.14





Работы проведут в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Такое решение приняла общественная комиссия, созданная при участии мэрии столицы республики.

Участок «примечателен» тем, что лидирует в анти рейтинге Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» по Кабардино-Балкарии. Его изношенность — порядка восьмидесяти процентов, говорят эксперты ОНФ. Ям и рытвин на коротком отрезке так много, что автомобили с трудом преодолевают их, а после дождей появляются большие лужи, которые становятся ощутимым препятствием для пешеходов. В прошлом году ремонт этой дороги внесли в план первоочередных задач на 2018-й при реализации программы по формированию комфортной городской среды. Что 23-го марта в Государственном концертном зале состоится рейтинговое голосование: жители столицы республики смогут выбрать общественно значимые территории, которым крайне необходима модернизация.