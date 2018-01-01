В Нальчике открылся ледовый каток. Расположен он в Атажукинском саду рядом с городком аттракционов — 2018.01.29





Каток стал центром притяжения нальчан и гостей города, стремящихся с удовольствием и пользой провести свободное время. Раньше он располагался на площади Абхазии. Теперь его решили перенести в парковую зону. Лед здесь не искусственный, а самый настоящий. Перед запуском поверхность заливали несколько раз, чтобы обеспечить надлежащее качество. Сохранность зеркальной глади обеспечивают не только погодные условия, но и специальная техника. Работники парка говорят, даже если немного потеплеет, можно будет кататься. Люди, которые уверенно держатся на льду, имеют возможность станцевать под музыку. А рядом азы катания осваивают те, кто только начинает стоять на коньках. Для удобства отдыхающих работает прокат спортивного инвентаря. Вещи можно оставить в камерах хранения.