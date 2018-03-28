В Нальчике накануне вспоминали поэта и драматурга Иссу Боташева — 2018.03.28





В память о заслуженном деятеле искусств установили мемориальную доску на доме, в котором он жил. На торжественном митинге звучали стихи мастера слова. О человеке с непростой судьбой и просветителе говорили его родственники, представители рода Боташевых из Карачаево-Черкессии, писатели и общественные деятели. Исса Боташев — автор поэтических сборников и драматургических произведений. Его первая книга «Пою о мире» вышла в Киргизии в тяжелые годы депортации. Чтобы ни происходило в жизни, Боташев всегда писал. В свое время он окончил Литературный институт имени Горького. После возвращения на родину занимался возрождением балкарского сценического искусства. Спектакли по его пьесам всегда пользовались успехом. Около 30-ти лет Исса Боташев возглавлял Музей изобразительных искусств, который в этот период стал одним из ведущих культурных центров республики. Боташева не стало в 91-м. Открывая мемориальную доску, потомки обещают всегда помнить и хранить его богатое культурное наследие.