В Нальчике на одном из домов по проспекту Ленина открыли мемориальную доску в честь известного скульптора, лауреата Государственной премии Кабардино-Балкарии Гида Бжеумыхова — 2017.02.13


В церемонии приняли участие депутаты парламента и члены правительства, сотрудники администрации Нальчика, представители Терского района, откуда Гид Бжеумыхов родом, близкие и друзья.
Выступавшие напомнили, что работы скульптора можно встретить в лучших галереях страны, включая Третьяковку и музей имени Пушкина. Гид Бжеумыхов создавал портреты народных просветителей Шоры Ногмова и Жабаги Казаноко, многих других выдающихся деятелей культуры и искусства Северного Кавказа. Одним из самых известных его творений является памятник комсомольцам, отдавшим жизнь за Родину. Расположен он на улице Шортанова перед Ореховой рощей.

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