В Музыкальном театре в рамках седьмого Международного фестиваля симфонической музыки имени Юрия Темирканова прошел концерт молодых исполнителей — 2018.11.13 14:42





Сначала собравшиеся минутой молчания почтили память недавно ушедшего из жизни Бориса Темирканова. В программе фестиваля –инструментальные, вокальные композиции и хореография. По традиции в один из вечеров сцену уступают молодым исполнителям, которые начинали свое профессиональнее обучение в Нальчике, а сейчас продолжают его в лучших вузах страны. Многие из них ежегодно принимают участие в концерте, а кто- то выступает впервые. Фестиваль продлится до 29-го ноября. В программу включены еще три концерта: симфонического оркестра Кабардино-Балкарской гос филормонии, итальянских музыкантов Фридера Бертольда и Маргариты Санти, а также солиста Большого театра, заслуженного артиста России Романа Муравицкого.