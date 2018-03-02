В Музее изобразительных искусств открылась выставка «Фасины сказки» — 2018.03.02





Название экспозиции дало имя автора работ — фотохудожника Фаси Дзасежевой. На кадрах в основном дети. Они в разных образах и в разных ситуациях — на природе, в окружении родителей, с игрушками и домашними животными. Многие герои фотосессий пришли на открытие выставки, на которой представлено около 40 снимков. Фася Дзасежева – специалист в области микроэлектроники. Вот уже почти 10 лет занимается фотографией. Увидеть ее «сказки» в Музее изобразительных искусств можно до 15 марта.