В Москве под председательством министра здравоохранения России Вероники Скворцовой состоялся семинар для руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов страны по вопросам реализации нацпроекта «Здравоохранение» — 2019.01.24





В его работе принял участие временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков. В Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта разработаны шесть профильных региональных программ, в том числе по развитию первичной медпомощи, детского здравоохранения, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, созданию единого цифрового контура в отрасли и обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами. На их реализацию из федерального и республиканского бюджетов планируется выделить значительные средства, которые будут направлены на повышение качества и доступности помощи для населения, прежде всего для жителей отдаленных районов, развитие системы профилактики, снижение смертности, совершенствование функционирования сети первичного звена здравоохранения, ликвидация кадрового дефицита, а также внедрение современных цифровых технологий.