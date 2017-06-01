В Москве под председательством вице-премьера России Дмитрия Козака состоялось заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации — 2017.06.07





В его работе принял участие Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Исполнение соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, создание автоматизированной системы ведения реестров расходных обязательств субъектов России, распределение межбюджетных трансфертов из федеральной казны, меры по снижению госдолга – эти и ряд других вопросов стали предметом всестороннего рассмотрения. В Кабардино-Балкарии в целях снижения государственного долга и расходов на его обслуживание принята и реализуется республиканская Программа по консолидации бюджетных средств и оздоровлению государственных финансов на 2017-19-ый годы. Документом утверждены меры, направленные на увеличение поступления доходов, оптимизацию расходов консолидированного бюджета КБР, сокращение государственного и муниципального долга, замещение дорогих коммерческих кредитов краткосрочными бюджетными.