В минувшие выходные в республике прошел межрелигиозный форум «Кабардино-Балкария – территория согласия». — 2018.12.10

Его организовало министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.

Мероприятие ежегодное. В этот раз в нем участвовали молодые люди в возрасте от 18-ти до 25-ти лет из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Ислам, христианство, иудаизм… Лекции проводили спикеры из Москвы. Помимо стандартных тренингов были и совершенно новые.

В числе тем, вынесенных на обсуждение, были такие, как развитие критического мышления, выработка умений противостоять стереотипам, способы распознать вербовку и высказывания с террористическим под_текстом в социальных сетях.