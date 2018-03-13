В Минстрое России предлагают создать автоматизированную систему учета коммунальных услуг — 2018.03.13





Нововведение поможет управляющим компаниям дистанционно получать показания счетчиков, которые установлены в квартирах граждан. Модернизацию намерены провести за счет поставщиков ресурсов и управляющих компаний, а не из карманов потребителей. В Минстрое говорят, что уже готовят необходимые изменения в действующее законодательство. Помимо удаленного доступа к показаниям, появится возможность отслеживать качество поставки ресурса. Автоматизированный учет даст также возможность вводить различные тарифные планы и предлагать скидки по оплате. Реализация проекта рассчитана максимум на пять лет, говорят разработчики.