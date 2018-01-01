В Минкавказе разрабатывают Единую карту гостя, которая позволит туристу отдохнуть сразу на нескольких курортах СКФО, сообщает РИА «Новости» — 2018.01.10





Единый ски-пасс, единая страховка и система обслуживания на Эльбрусе, в Архызе и на курорте «Ведучи» – вот что лежит в основе новой стратегии, отмечают в федеральном министерстве. Там считают, что общая система приведет к одинаковым конкурентным условиям, а туристы смогут разом получить интересующий набор услуг. Запустить Единые карты гостя в пробном варианте собираются к следующему горнолыжному сезону. Между тем, с сегодняшнего дня в Приэльбрусье начал действовать новый тариф по маршруту от станции «Азау» до «Гара-Баши» на протяжении всего дня. Стоит ски-пасс 1600 рублей. Новый тариф будет актуален до конца января. Для отдельных категорий существуют льготы. Отмечу, что бесплатно канатками на Эльбрусе могут пользоваться дети до шести лет, люди старше 75-ти, инвалиды первой группы и дети с существенными ограничениями по здоровью.