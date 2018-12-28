В Министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарии — 2018.12.28





В заседании приняли участие представители власти, правоохранительных органов, духовенства и общественных организаций. О том, какие усилия прилагаются для сохранения в республике меж_национального согласия в своём докладе рассказал профильный министр Анзор Курашинов. Основная работа ведется с молодежью, так как именно подрастающее поколение легче всего поддаётся на провокации. Члены комиссии так же отметили негативное влияние социальных сетей и их роль в дестабилизации общественно-политической ситуации в республике. На заседании подвели итоги работы комиссии за 18-ый год и наметили задачи на предстоящий год.