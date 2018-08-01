В микрорайоне Нальчика «Вольный Аул» состоялась жеребьевка по распределению земельных участков среди нуждающихся в улучшении жилищных условий. — 2018.08.27

План выдачи наделов под строительство частных домов в администрации города разработали осенью прошлого года. После состоялись торги на право аренды крупного земельного массива. На этой территории образовали 349 участков по шесть соток каждый. В ходе нынешней жеребьевки были распределены 250. Использовался барабан, и каждый участник сам доставал номер надела.

Через неделю пройдет еще одна жеребьевка по распределению наделов. Как разъяснили в администрации микрорайона, до конца нынешнего года будут выданы больше тысячи участков под жилищное строительство.