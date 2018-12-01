В Майском открыли новую общественную территорию и благоустроили близлежащие дворы, объединив их в единое пространство — 2018.12.13


Средства выделены в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Центр Майского изменился до неузнаваемости. По всей улице Энгельса стоят красивые скамейки, уличные фонари и урны, а на тротуарах появился свежий асфальт. Городская аллея сразу стала любимым местом отдыха горожан. Отсюда можно попасть в такую же комфортную среду. Все 5 дворов, которые выходят на центральную площадь, тоже благоустроены. Везде заменили дорожное покрытие, оборудовали парковочные места, поставили лавочки и высыпали грунт, осталось весной посадить цветы. Заказчики работой строителей остались довольны, впрочем, как и жители 11 многоквартирных домов. Власти заверяют, город станет еще лучше. На благоустройство единого общественного пространства и дворовых территорий в Майском ушло более семи миллионов рублей.

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КъБ-м и Парламентым щытепсэлъыхьащ республикэм и муниципальнэ зэгухьэныгъэ зыбжанэм фэтэр

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.12.13

— Парламентде сабийлени Адет-къылыкъгъа,тюз ниетге юйретиу жаны бал ишлени сюзгендиле.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.12.13

— В Парламенте КБР подвели итоги работы по благоустройству дворов (М. АФАШАГОВ).

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.12.13

— КъБ-м и Парламентым и зэ1ущ1э — Гъэсэныгъэм теухуа стол хъурей ек1уэк1ащ.

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