В Майском открыли новую общественную территорию и благоустроили близлежащие дворы, объединив их в единое пространство — 2018.12.13





Средства выделены в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Центр Майского изменился до неузнаваемости. По всей улице Энгельса стоят красивые скамейки, уличные фонари и урны, а на тротуарах появился свежий асфальт. Городская аллея сразу стала любимым местом отдыха горожан. Отсюда можно попасть в такую же комфортную среду. Все 5 дворов, которые выходят на центральную площадь, тоже благоустроены. Везде заменили дорожное покрытие, оборудовали парковочные места, поставили лавочки и высыпали грунт, осталось весной посадить цветы. Заказчики работой строителей остались довольны, впрочем, как и жители 11 многоквартирных домов. Власти заверяют, город станет еще лучше. На благоустройство единого общественного пространства и дворовых территорий в Майском ушло более семи миллионов рублей.