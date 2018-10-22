В Майкопе состоялась встреча временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и руководителя Республики Адыгея Мурата Кумпилова. — 2018.10.22

На совещании с представителями органов исполнительной и законодательной власти обсуждены вопросы укрепления общественного согласия и стабильности на Северном Кавказе, взаимодействия по линии образования, науки и молодежной политики, реализации совместных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, проведения межрегиональных молодежных лагерей и форумов, развития культурных и гуманитарных контактов, в том числе в рамках мероприятий, посвященных 100-летию образования КБР, КЧР и Адыгеи. Особое внимание уделено участию регионов в реализации масштабного проекта Госкорпорации «Росатом» и Министерства здравоохранения России «Бережливая поликлиника». Он призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений, общую доступность медицинской помощи. Руководители братских республик высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах.