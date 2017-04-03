В кадре: ЕГЭ без пожаров. Инструктаж для сотрудников приемной комиссии Единого госэкзамена провели в Нальчике сотрудники Центра гражданской обороны МЧС совместно с Государственной противопожарной службой КБР — 2017.04.03





Занятия прошли в актовом зале огнеборного ведомства. Собравшимся прочитали несколько лекций по технике безопасности, схемам эвакуации детей и правилах пользования спецсредствами. Инструктаж сопровождался слайд-шоу. По итогам обучения членам комиссии вручили сертификаты, рассчитанные на один год. Без них преподаватель не может быть допущен к проведению итоговых школьных испытаний. Напомню, что основной этап ЕГЭ в республике начнется 29 мая.