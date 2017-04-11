В Кабардино-Балкарском госуниверситете стартовала Республиканская неделя профориентации — 2017.04.11





Инициаторы этого мероприятия — Министерство образования и науки КБР и руководство самого вуза. Сегодня для учащихся старших классов была организована специализированная выставка «Профессии настоящего и будущего». Потенциальным абитуриентам со всей республики предоставили возможность ознакомиться с наиболее перспективными и востребованными специальностями. Также состоялась научно-практическая конференция, в которой приняли участие руководители районных департаментов образования и директора средних и высших образовательных учреждений республики. Они обменялись опытом организации профориентационной работы и обсудили основные проблемы в данном вопросе. До конца недели в университете пройдут многочисленные тематические мастер-классы, конкурсы, семинары и тренинги.