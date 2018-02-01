В Кабардино-Балкарском госуниверситете создали первый в республике туристический отряд волонтеров — 2018.02.26





В его составе 45 человек, в основном это студенты вуза и представители городских общественных организаций. Ребятам предстоит пройти специальное обучение и «курс выживания» в экстремальных природных условиях. В перспективе волонтеры будут прокладывать туристические маршруты по республике и с помощью спутниковой навигации отмечать их на особом интернет-сервисе. Отряд сформировали по инициативе студентов Института соцработы, сервиса и туризма КБГУ, которые являются участниками движения «Помоги ближнему». Проект создания такого отряда получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов.