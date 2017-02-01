В Кабардино-Балкарском госуниверситете состоялась общереспубликанская предметная олимпиада — 2017.02.07


Провели ее в рамках фестиваля «Мы россияне», который в вузе учредили в прошлом году. В срезе знаний участвовали более четырёхсот учащихся 10-х-11-х классов. В заданиях были учтены различные разделы науки о языке – от фонетики до анализа текста. Ответы предполагали не просто выбор из предложенных вариантов – необходим был творческий подход. Хорошие результаты повысят шанс выпускников школ поступить в вуз, говорят организаторы. Ауес Кумыков отметил, что в университете отслеживают успехи студентов — победителей прошлогодних олимпиад. Мониторинг показал: у олипиадников результаты значительно выше, чем у тех, кто поступил по итогам ЕГЭ. В университете добавили, что в нынешнем году в рамках фестиваля «Мы россияне» планируется провести не менее двух десятков различных мероприятий.

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— КъМ-р Россейге къошулгъанлы 460-жыллыгъына хазырланады

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.02.07 16:34

— Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460 зэрыхъур ягъэлъэп1эну загъэхьэзыр.

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