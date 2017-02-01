В Кабардино-Балкарском госуниверситете состоялась общереспубликанская предметная олимпиада — 2017.02.07





Провели ее в рамках фестиваля «Мы россияне», который в вузе учредили в прошлом году. В срезе знаний участвовали более четырёхсот учащихся 10-х-11-х классов. В заданиях были учтены различные разделы науки о языке – от фонетики до анализа текста. Ответы предполагали не просто выбор из предложенных вариантов – необходим был творческий подход. Хорошие результаты повысят шанс выпускников школ поступить в вуз, говорят организаторы. Ауес Кумыков отметил, что в университете отслеживают успехи студентов — победителей прошлогодних олимпиад. Мониторинг показал: у олипиадников результаты значительно выше, чем у тех, кто поступил по итогам ЕГЭ. В университете добавили, что в нынешнем году в рамках фестиваля «Мы россияне» планируется провести не менее двух десятков различных мероприятий.