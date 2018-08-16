В Кабардино-Балкарском госуниверситете открылась Международная летняя школа, в рамках которой студенты и преподаватели обмениваются знаниями в области русского языка и литературы. — 2018.08.16

Также участники делятся опытом межэтнического и межкультурного взаимодействия. В этом году школа проходит уже третий раз при поддержке фонда «Русский мир», который был создан в 2007 году указом президента страны.

В рамках летней школы студенты смогут прослушать тематические лекции и принять участие в Вечере русской поэзии. Кроме того, организаторы планируют провести среди молодежи конкурс сочинений. А завершится международный проект в ближайший понедельник в Черекском районе этническим праздником.