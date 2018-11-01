В Кабардино-Балкарском филиале «МРСК Северного Кавказа» подсчитали потери от хищения электроэнергии за 10 месяцев — 2018.11.15





Общий ущерб, нанесенный недобросовестными потребителями, превысил 14 миллионов рублей. В этом году сотрудниками филиала выявлено более 300 случаев незаконного подключения к сетям. В результате противоправных действий у государства похищено электроэнергии в объеме 2-ух миллионов 700 тысяч киловатт. Люди находят способ подключиться к сети, минуя приборы учета: набрасывают на линию электропередач провода и тянут к себе свет или замедляют работу счётчика, воздействуя на него магнитом. Против мошенников у «Каббалкэнерго» есть свое противоядие. Помимо возмещения ущерба нарушителя ждут крупные штрафы за самовольное подсоединение к сети. В «Каббалкэнерго» напоминают: такие действия провоцируют спад напряжения, в результате чего из строя может выйти бытовая техника во всей округе. Незаконное подключение к высоковольтной линии всегда производится с грубейшими нарушениями правил техники безопасности, что может привести к гибели людей.