В Кабардино-Балкарии вырос прожиточный минимум для работающих граждан и детей. — 2018.11.09

Об этом сегодня говорили на заседании правительства республики.

Для трудо_способного населения сумма выросла почти до одиннадцати тысяч рублей, для детей – 11 тысяч 336. Основанием для формирования размера минимального уровня дохода служит стоимость потребительской корзины и данные Росстата по ценам на продукты питания. Кроме того, говорили и о мерах антитеррористической защищенности образовательных учреждений региона. Пожарной сигнализацией и системами видеонаблюдения оснащены практически все школы и детские сады, но есть и сложности, связанные с охраной учебных заведений. Премьер-министром республики дано поручение руководителям муниципалитетов решить эти вопросы в кратчайшие сроки.