В Кабардино-Балкарии все готово к выборам Президента Российской Федерации — 2018.03.15





Сформировано 354 избирательных участка. К работе в избирательных комиссиях привлечено более трёх тысяч человек. Приём заявлений граждан уже завершен. Совместно с муниципалитетами проработан вопрос участия в голосовании прикомандированных и находящихся в местах массового отдыха республики туристов. Для максимально открытого и прозрачного голосования на выборах Президента России на избирательных участках размещены средства видеонаблюдения с трансляцией в Интернет. В соответствии с действующим законодательством и требованиям ЦИК в Кабардино-Балкарии созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан.