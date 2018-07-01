В Кабардино-Балкарии владельцам сельхозугодий компенсируют затраты на орошение земель. — 2018.07.30





На эти цели регион получит больше 250 миллионов рублей из федерального бюджета и выделит из своего еще около 18-ти.

Речь идет о воплощении в жизнь подпрограммы Минсельхоза России по развитию мелиорации земель сельхозназначения. Теперь аграриям будут возмещать до 70 процентов затрат на орошение. Люди, которые берут в лизинг поливную технику, тоже имеют право на субсидию. Однако тот, кто получит помощь от государства, обязан в течение семи лет заниматься орошением земель, а также эксплуатировать насосные станции. Если этого не сделать, деньги придется вернуть. Отмечу, что с 14-го по 17-й год республика получила по данной госпрограмме почти 800 миллионов рублей.