В Кабардино-Балкарии в прошлом году ощутимо сократилось число наиболее опасных преступлений против личности — 2017.03.15





Так, убийств стало меньше почти в полтора раза… Состояние общественной безопасности в республике сегодня обсудили на слушаниях в парламенте. Обеспечить безопасность граждан – одна из ключевых обязанностей государства, отметила спикер Татьяна Егорова, открывая заседание. Среди принимаемых мер – предупреждение террористической и экстремистской деятельности, профилактика социальных и межнациональных конфликтов, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. В последние годы наблюдается неуклонное снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарии, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Роберт Керефов. Однако, несмотря на положительную динамику, правоохранители отмечают рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году таких фактов зарегистрировано около 700 и примерно столько же — ДТП, в которых погибли 138 человек… Сегодня среди наиболее распространенных преступлений лидируют кражи чужого имущества, на втором месте — незаконный оборот наркотиков, следом идут нарушения закона в экономической сфере. Участники парламентских слушаний подчеркнули, что системную работу по обеспечению общественной безопасности граждан необходимо продолжать.