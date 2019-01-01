В Кабардино-Балкарии стартует флешмоб “Хранители птиц” — 2019.01.25





Его запустило движение ЭКА. Проект, кстати, получил грант Президента России и призван привлечь внимание жителей страны к заботе о пернатых. По данным орнитологов, зимой из-за недостатка корма гибнет больше половины городских птиц. Дожить до весны им зачастую позволяет только помощь человека. И задача проекта – научить людей делать это так, чтобы не нанести пернатым вред. Участников флешмоба ждут вебинары от ведущих орнитологов. Они объяснят, чем подкармливать, как смастерить безопасную и экологичную кормушку. Ну, а чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться и выполнить ряд несложных заданий от организаторов. Адрес портала на экране.