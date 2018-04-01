В Кабардино-Балкарии стартовала акция милосердия «72 часа добра» — 2018.04.19





В течение трех дней волонтеры будут помогать тем, кто в этом нуждается, а также проводить субботники. Сегодня студенты Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа облагораживали территорию нальчикского Дома ребенка: приводили в порядок клумбы и детские площадки. В акции приняли участие около полусотни студентов. Для них это не просто плановый субботник, а возможность внести свою, пусть и небольшую, лепту в жизнь маленьких воспитанников специализированного учреждения.

После Дома ребенка волонтеры отправятся в другие социальные учреждения. К примеру, на завтра запланирован большой самодеятельный концерт в Доме-интернате для престарелых и инвалидов в Нальчике.